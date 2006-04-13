У Польщі буде сформовано коаліційний уряд

У Польщі найближчими днями буде оголошено про перестановки в Раді Міністрів та формування коаліційного уряду. Про це повідомили на спеціально скликаній прес-конференції в Сеймі лідер правоконсервативною партії "Право і справедливість", що перемогла восени 2005 року на парламентських виборах, Ярослав Качинський (Jaroslaw Kaczynski), голова партії "Самооборона" Анджей Леппер (Andrzej Lepper) і прем`єр-міністр Польщі Казімеж Марцинкевич (Kazimierz Marcinkiewicz).

У Польщі після парламентських виборів консервативній партії "Право і справедливість" вдалося сформувати уряд меншості. Тривалі парламентські дискусії в завершуються підготовкою до реформи уряду.

"Робота над створенням коаліції йде добре і швидко", - сказав Качинський.

Лідери двох партій представили журналістам програмну декларацію коаліції.

"Усе йде найкращим чином. Поляки можуть бути впевнені, що одержать те, чого чекали більше шести місяців - уряд більшості, яка змінюватиме Польщу на кращий", - заявив лідер правлячої партії.

Голова "Самооборони" зазначив, що не виключає входження до коаліційного уряду ще двох парламентських партій - Польської селянської партії і Ліги польських сімей.

Очікується, що Анджей Леппер одержить в реформованому уряді пост віце-прем`єра.

За даними польського радіо, передбачається, що в уряді Польщі з`являться чотири нові міністри - оборони, сільського господарства, економіки і спорту. Мінімум два портфелі міністра одержить "Самооборона", по одному Ліга польських сімей і Польська селянська партія при їх згоді увійти до уряду.