Мартинюк вибачився за грубість і сказав, під ким ходить Янукович

15:13, 27 листопада 2006
Політика
1319

Перший віце-спікер провів прес-конференцію

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, перебуваючи з візитом у США на початку грудня, висловлюватиме не позицію Президента України, а позицію уряду та парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

За його словами, до складу делегації також увійдуть народні депутати – члени антикризової коаліції.

У США В.ЯНУКОВИЧ висловлюватиме «не те, що йому затвердить Президент своїм указом, а він там буде висловлювати те, що спиратиметься на рішення коаліції, бо він ходить, вибачте за таку прямоту, можливо, і грубість, не під Президентом, як було раніше, а він ходить під коаліцією, бо він залежить від коаліції», - сказав А.МАРТИНЮК. При цьому він зазначив, що це зовсім не означає, що В.ЯНУКОВИЧ буде висловлювати позиції, які не збігаються із президентськими.

На думку першого заступника голови ВР, і коаліція, й уряд мають проводити узгоджену як внутрішню, так і зовнішню політику. За його словами, найближчим часом парламент розглядатиме законопроект про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

За словами А.МАРТИНЮКА, якщо у складі делегації будуть представники фракції КПУ, то вони відстоюватимуть інтереси Української держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент Віктор ЮЩЕНКО видав указ, який визначає деякі питання подальшого розвитку українсько-американських відносин у зв`язку з робочим візитом прем`єр-міністра в США. Мета указу - розробити єдину консолідовану позицію Президента і Кабміну. Глава держави доручив уряду до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем`єра.

23 листопада координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що фракція Партії регіонів сформує делегацію, яка супроводжуватиме В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до США.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter