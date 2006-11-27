Мартинюк вибачився за грубість і сказав, під ким ходить Янукович

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, перебуваючи з візитом у США на початку грудня, висловлюватиме не позицію Президента України, а позицію уряду та парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

За його словами, до складу делегації також увійдуть народні депутати – члени антикризової коаліції.

У США В.ЯНУКОВИЧ висловлюватиме «не те, що йому затвердить Президент своїм указом, а він там буде висловлювати те, що спиратиметься на рішення коаліції, бо він ходить, вибачте за таку прямоту, можливо, і грубість, не під Президентом, як було раніше, а він ходить під коаліцією, бо він залежить від коаліції», - сказав А.МАРТИНЮК. При цьому він зазначив, що це зовсім не означає, що В.ЯНУКОВИЧ буде висловлювати позиції, які не збігаються із президентськими.

На думку першого заступника голови ВР, і коаліція, й уряд мають проводити узгоджену як внутрішню, так і зовнішню політику. За його словами, найближчим часом парламент розглядатиме законопроект про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

За словами А.МАРТИНЮКА, якщо у складі делегації будуть представники фракції КПУ, то вони відстоюватимуть інтереси Української держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент Віктор ЮЩЕНКО видав указ, який визначає деякі питання подальшого розвитку українсько-американських відносин у зв`язку з робочим візитом прем`єр-міністра в США. Мета указу - розробити єдину консолідовану позицію Президента і Кабміну. Глава держави доручив уряду до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем`єра.

23 листопада координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що фракція Партії регіонів сформує делегацію, яка супроводжуватиме В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до США.