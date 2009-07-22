Пукач пообіцяв показати місце, де знаходиться голова Гонгадзе
17:12, 22 липня 2009Політика
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За словами Грицака
|Олексій Пукач
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови СБУ – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Василь ГРИЦАК.
За словами В.ГРИЦАКА, О.ПУКАЧ визнав, що знає, де знаходиться голова журналіста і пообіцяв показати місце, де вона знаходиться.
Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді 2000 року в Таращанському лісі було знайдене обезглавлене тіло, яке в результаті декількох експертиз було визнано останками Г.Гонгадзе.
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