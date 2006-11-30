Януковича високо оцінили в Швейцарії

Виконком Міжнародного олімпійського комітету підтримав клопотання Національного олімпійського комітету України і прийняв рішення щодо нагородження прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА найвищою відзнакою міжнародного олімпійського руху – Олімпійським Орденом.

Про це УНІАН повідомили у НОК України, зазначивши, що Виконком МОК завершив свою роботу вчора у Кувейті.

За даними НОК, В.ЯНУКОВИЧ за час роботи на посаді прем’єр-міністра, президента Національного олімпійського комітету приділяв значну увагу розвитку фізичної культури та спорту, поширенню олімпійських ідеалів. “За його активної участі було забезпечено стовідсоткове державне фінансування фізичної культури та спорту, збільшено розміри видатків на спорт та піднято розміри довічних стипендій чемпіонам та призерам Олімпійських ігор, була проведена реконструкція баз олімпійської підготовки та закуплений сучасний спортивний інвентар і обладнання, виділено приміщення для Олімпійського дому. Логічним підсумком цієї роботи став блискучий виступ атлетів України на Іграх XXVIII Олімпіади 2004 року в Афінах”, йдеться у повідомленні НОК.

Президент НОК України Сергій БУБКА надіслав на адресу В.ЯНУКОВИЧА привітального листа, в якому відзначив вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та високу оцінку проведеної роботи з боку олімпійської сім’ї: “Вашу роль в олімпійському русі України та світу високо оцінив під час візиту до нашої країни президент Міжнародного олімпійського комітету доктор Жак РОГГЕ. Україну знають і високо шанують як спортивну державу зі славними олімпійськими традиціями і великим майбутнім. Ваша плідна робота, щоденна турбота про спортсменів і тренерів знайшли гідне визнання міжнародної спортивної спільноти. Рішення Виконавчого Комітету МОК щодо присвоєння Вам Олімпійського Ордену – ще одне підтвердження Вашого вагомого внеску у розбудову олімпійського руху”, - йдеться у привітанні.

Довідка УНІАН: Штаб-квартира МОК знаходиться у Лозанні, Швейцарія.