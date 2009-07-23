Томенкові видається дивним, що Пукач здався перед виборами Президента

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, у якій фігурує екс-начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ, мають займатися не політики, а виключно правоохоронні органи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час робочої поїздки до Рівного.

За словами М.ТОМЕНКА, розслідування будь-якого злочину є важливим, а тим більше - розслідування такої надзвичайної справи як вбивство Г.Гонгадзе.

«У цій справі є важливим не тільки встановлення справедливості, а й очищення суспільства», - сказав він.

Як зауважив М.ТОМЕНКО, останнім часом складається враження, що президентство Леоніда КУЧМИ було «золотим віком чесної економіки та моральної політики».

Водночас, додав віце-спікер, існує застереження, оскільки дуже дивним виглядає, що головний підозрюваний по цій справі О.ПУКАЧ «випадково добровільно здався напередодні президентської кампанії».

Крім того, сказав він, сьогодні дехто з політиків «керує» слідством по цій справі.

«Для того, щоб бути впевненим у достовірності розслідування, слідством повинні займатися не політики, а правоохоронні органи», - сказав М.ТОМЕНКО.