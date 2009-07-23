Клюєв: підвищення цін на газ лише посилить економічну кризу

Не можна різко підвищувати тарифи на газ для населення і теплокомуненерго без підвищення прожиткового мінімуму, заявив журналістам у Києві народний депутат України, заступник лідера Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це рішення уряду призведе до різкого зростання комунальних тарифів, збільшить неплатежі. Це ще один удар по місцевій владі, яку уряд цього року залишив на голодному пайку, практично припинивши фінансування місцевих бюджетів, відзначив депутат.

На думку А.КЛЮЄВА, такі дії лише посилюють економічну кризу. З цієї точки зору, вимоги МВФ про підвищення тарифів не зовсім відповідають інтересам України, заявив він. Депутат також відзначив, що ресурси міжнародних фінансових організацій країні зараз необхідні, але їх важливо використовувати на стимулювання реального сектора.

На думку, регіонала, спроба уряду будь-що дотягнути до виборів, проїдаючи все нові зарубіжні кредити, плачевно закінчиться для країни – не тільки для ЖКГ, а й для всієї економіки.

Уряд марно сподівається тільки на зростання зовнішніх ринків – восени дуже можлива друга хвиля спаду, відзначив депутат.

«Головне в кризу – зберігати стабільність валюти, знижувати податки, стимулювати попит, створювати умови для кредитування виробництва за прийнятними ставками. Важливо також стимулювати реальний сектор за допомогою державних інвестицій – в основному через розвиток інфраструктури. А зараз все робиться навпаки – піднімаються тарифи, податки не тільки збільшують, а й збирають наперед, у результаті обмежується попит тих категорій населення, які здебільшого споживали вітчизняні товари. Нічого не робиться для стимулювання доступності кредитів для підприємств», - заявив А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО заявив, що Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) приступила до вивчення можливості підвищення на 20% тарифів на газ для населення з 1 вересня 2009 року, для теплокомуненерго – з 1 жовтня цього року.

Водночас, 22 липня ЗМІ написали, що підвищення цін на газ в Україні вже затверджено. У розпорядженні часопису "КоммерсантЪ-Украина" виявилася постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) - №811 "Про затвердження цін на природний газ, який використовується для потреб населення" і №812 "Про затвердження граничного рівня цін на природний газ для підприємств ТКЕ", нібито прийняті Нацкомісією регулювання електроенергетики 9 липня. Як розповіло Ъ джерело, близьке до переговорів між Україною з Міжнародним валютним фондом, документи було передано представникам організації 10 липня. Постанови передбачають підвищення на 20% роздрібних цін на газ для населення з 1 вересня, а для ТКЕ – з 1 жовтня. Крім того, з 1 січня і до кінця 2010 року планується щоквартальне зростання вартості палива для населення на 20%. А тарифи на газ для ТКЕ в 2010 році мають бути підвищені до рівня, який дасть змогу "Нафтогазу" не компенсувати різницю між ціною закупівлі у "Газпрому" і продажем ТКЕ.

Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягів споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості становить 310 дол. за тисячу кубометрів. Різниця між ціною купівлі газу ТКЕ у "Нафтогазу" (1176 грн. або близько 153,7 дол. за тисячу кубометрів) і ціни закупівлі монополією палива у Росії (середньорічна ціна – 228 дол. за тисячу кубометрів) дотується з держбюджету.