Яценюк не зрозумів, чому у Ющенка зраділи газопроводу в обхід України

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україні необхідно повернутися до можливості прямих поставок середньоазійського газу.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Аргументы и факты», повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що Україна зацікавлена, щоб “газ із Середньої Азії йшов у наш газопровід”.

“Це наші гроші за транзит. Це альтернативне Росії джерело імпортного газу для України. Це наш стратегічний інтерес», - додав він.

Лідер “Фронту змін” розкритикував позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який висловив підтримку проекту «Набукко». «Це пряма шкода Україні”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він вважає дивною ситуацію, коли “прокладається газопровід від Туркменії й Азербайджану до Європи в обхід України – і наша влада заявляє, що рада цьому”.

За його словами, для України будівництво «Набукко» так само невигідне, як і будівництво газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря.

«Останні п’ять років ми фактично підштовхуємо і Росію, і Європу проектувати й будувати в обхід України. Тактично для росіян це зайві витрати, але стратегічно це вигідно. А для нас це стратегічний програш», – підкреслив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що українська влада має постійно доводити споживачеві з Європи і постачальникові з Середньої Азії, що надійніше, дешевше і зручніше прокачувати паливо через Україну, «а не вітати й підтримувати будівництво нових газопроводів в обхід нашої країни».