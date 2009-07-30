Литвина просять не підписувати закон, який дозволить продавати вино в кіосках

Лідери ряду громадських організацій закликають народних депутатів України не допустити легалізацію безконтрольного продажу столових вин, що станеться, якщо буде підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності», прийнятий 25 червня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, при розгляді законопроекту № 4581 депутати проголосували за поправку, якою передбачено зняття обмежень щодо роздрібної торгівлі столовими винами. На думку лідера «Форуму порятунку Києва», це може призвести до неконтрольованого продажу цих алкогольних напоїв особам будь-якого віку, включаючи неповнолітніх, в будь-яких місцях.

Зокрема, за словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, йдеться про поправку, запропоновану народними депутатами України Ксенією ЛЯПІНОЮ, Русланом ЗОЗУЛЕЮ і Мариною ПЕРЕСТЕНКО.

Депутати пропонують доповнити Закон «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» статтею 14-1 «Особливості торгівлі столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими та напівсолодкими)». На роздрібну торгівлю столовими винами без додавання спирту (сухими, напівсухими та напівсолодкими) не поширюються передбачені цим законом вимоги, що стосуються наявності в місцях торгівлі алкогольними напоями електронних контрольно-касових апаратів і умови щодо розміру торгової площі місць торгівлі алкогольними напоями. Місця торгівлі для реалізації столових вин без додавання спирту не матимуть обмежень за торговою площею, відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Окрім цього, в поправці депутати пропонують Кабміну в місячний термін внести зміни до своїх нормативно-правових актів і забезпечити реалізацію столових вин і винних напоїв без додавання спирту – «без застосування реєстраторів розрахункових операцій, з використанням книжок і книжок обліку розрахункових операцій» (доповнення до ст.18 законопроекту № 4581).

Як відзначив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, ця поправка суперечить загальній стратегії більш жорсткого законодавчого регулювання виробництва і продажу алкоголю в Україні. Зокрема, введення обмежень на продаж слабоалкогольних напоїв і пива передбачено законопроектом № 1171 , запропонованим Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і Євгенієм СУСЛОВИМ (готується до розгляду в другому читанні – УНІАН).

«Поправка, ініційована Ксенією ЛЯПІНОЮ, була зумисне «прихована» серед безлічі поправок, запропонованих іншими депутатами», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, висловивши обурення пропозицією депутата «торгувати вином з лотка за умов, коли нація вироджується через пияцтво». Головний координатор Громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» переконаний, що «подібні ініціативи депутатів, що стоять на варті алкогольних бариг», депутати, яким не байдуже майбутнє України, мають відкинути. При цьому він наголошує, що, на його думку, «депутатам, які працюють на свою кишеню на користь комерсантів, – не місце у парламенті».

«Форум порятунку Києва» закликає народних депутатів переголосувати і скасувати поправку, запропоновану К.ЛЯПІНОЮ, Р.ЗОЗУЛЕЮ і М.ПЕРЕСТЕНКО. «Ми закликаємо Верховну Раду посилити правила торгівлі алкогольними напоями – незалежно від їх назви. Алкоголь має продаватися в капітальних спорудах, а не з кіосків, палаток чи в генделиках», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Водночас «Форум порятунку Києва» пропонує встановити часові обмеження на торгівлю спиртними напоями – лише з 8.00 до 20.00. При цьому за продаж алкоголю в нічний час пропонується ввести адміністративні покарання.

За прогнозами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, введення заборони на торгівлю пивом і слабоалкогольною продукцією з кіосків і палаток може зменшити їх реалізацію на 30–40 %, що скоротить споживання населенням цього виду продукції. На його думку, антиалкогольна кампанія, яка б популяризувала тверезий спосіб життя, має стати наступним кроком, і вона допоможе виробити у українців нове ставлення до пива і слабоалкогольних напоїв, що сприятиме зміцненню здоров`я нації.

У свою чергу голова “Української Громади» Ігор ШЕВЧЕНКО висловив думку, що запропоноване К.ЛЯПІНОЮ та її колегами доповнення до проекту закону № 4581 – «це чергова спроба можновладців розв’язати проблеми бізнесу за рахунок інтересів суспільства, зокрема – життя і здоров`я українців».

«Через алкоголізм страждають і розпадаються мільйони сімей. Люди спиваються і вмирають. Пияцтво штовхає на кримінал. І це далеко не повний перелік тих негативних наслідків, яких зазнає суспільство через легкодоступність, і як наслідок – широке розповсюдження вживання алкоголю», – відзначив І.ШЕВЧЕНКО.

Він також закликає спікера Володимира ЛИТВИНА не підписувати закон.

«Ми рішуче заявляємо: криза – не привід для геноциду українського народу і приєднуємося до заклику Миколи ТОМЕНКА і Сергія ТЕРЬОХІНА до Володимира ЛИТВИНА не підписувати прийнятий антинародний законопроект, який, по суті, сприяє прихованому геноциду українського народу», – заявив І.ШЕВЧЕНКО.

Також представник Всеукраїнської громадської організації «Твереза Україна» Артем СТУПАКОВ заявив про необхідність найближчим часом ухвалити найрішучіші законодавчі обмеження щодо алкогольної продукції, «яка чомусь в законах називається «напоями».

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО і голова парламентського комітету з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН звернулися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням не підписувати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності».

М.ТОМЕНКО наголосив, що зняття обмежень з продажу столових вин може призвести до їх неконтрольованої реалізації.