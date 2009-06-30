Томенко і Терьохін бояться, що вино продаватимуть на кожному кутку

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО і голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН звернулися до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханням не підписувати Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності» (реєстр. №4581), прийнятий 25 червня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Депутати звертають увагу, що при розгляді цього проекту була проголосована поправка, яка передбачає зняття спеціальних вимог та обмежень щодо місць роздрібної торгівлі столовими винами. Як зазначив М.ТОМЕНКО, ця поправка була ухвалена без відповідної аргументації та суперечить загальній стратегії, спрямованій на більш жорстке законодавче регулювання виробництва та продажу алкогольних напоїв. Зокрема, відповідні обмеження споживання й продажу слабоалкогольних напоїв та пива передбачені запропонованими М.ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ і Євгеном СУСЛОВИМ, змінами до Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (законопроект реєстр. № 1171), які готуються до розгляду у другому читанні.

За словами М.ТОМЕНКА, зняття обмежень продажу столових вин може призвести до неконтрольованого продажу цих алкогольних напоїв будь-якими особами у будь-яких місцях та будь-якій групі споживачів, включаючи неповнолітніх осіб. «Парламент не повинен легалізувати безконтрольний продаж алкогольних напоїв», - наголосив він.