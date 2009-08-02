МВС: російському Патріархові нічого не загрожувало

Міністерство внутрішніх справ України просить не політизувати зміну маршруту пересування Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю МВС.

“Сьогодні Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ, який мав прибути з Криму до Рівного, несподівано змінив маршрут свого пересування і поїхав до цього міста іншим шляхом”, - підкреслили в МВС, зазначивши, що “відразу ж в засобах масової інформації почали з’являтися припущення, що зміна його маршруту пов’язана із загрозами безпеці патріарха під час його поїздки до західної України”.

У зв’язку з цим Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що “рішення про зміну маршруту пересування патріарха приймалося представниками російської сторони, які відповідають за його безпеку”.

Наразі, запевнили в МВС, “жодних надзвичайних подій, які можуть зашкодити патріаршому візиту, не зафіксовано”.

Працівники органів внутрішніх справ цілком контролюють обстановку і здатні забезпечити громадський порядок у місцях перебування патріарха, наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні предстоятель Російської православної церкви скасував свою поїздку до міста Рівне, і з Криму повернувся до Києва, звідки вже вирушив до міста Корець Рівненської області.

За даними Московського патріархату, поїздку до обласного центру було скасовано “за наполяганням української влади”, яка “мотивувала це міркуваннями безпеки”.