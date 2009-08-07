Щоб виправити курс гривні, Тимошенко бракує повноважень Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що після перемоги на президентських виборах їй вдасться нормалізувати ситуацію на валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день як прем`єр-міністр вона не може впливати на курсову політику, яку визначає Національний банк. Проте коли вона стане Президентом, то до її компетенції входитиме пропонувати кандидатуру на посаду голови Нацбанку. Причому кандидатура буде такою, яка зможе забезпечити економічно виправданий курс гривні по відношенню до долара.

Сьогодні, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, оптимальний курс становить 6-6,5 грн. за один долар.

«Після президентської кампанії - я впевнена, що я виграю цю президентську кампанію - це (визначення курсової політики – УНІАН) вже буде в нашій компетенції, тому що Президент країни подає кандидатуру голови Нацбанку. І саме тому я впевнена, що з курсом буде все гаразд», - заявила прем`єр-міністр.

При цьому вона не стала прогнозувати розвиток ситуації з курсом гривні до іноземних валют на осінь, оскільки «не відчуває», що робить Нацбанк для стабілізації валютної ситуації і яким чином впливає на неї.

«Зараз поки що Національний банк веде цю справу, і я як прем`єр-міністр не відчуваю, що вони роблять і як вони впливають на цей процес, мені дуже складно прогнозувати. Я хотіла б всім серцем, щоб гривня була стабільною і щоб не було її стрибків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз наголосила, що сплески на валютному ринку, які спостерігалися останнім часом, були результатом “спланованої й добре розрахованої спекуляції».