У ПР вважають, що економічна криза в Україні ще не досягла дна

Дно економічного падіння в Україні на сьогодні не тільки не пройдене, воно ще не досягнуте, вважає міністр економіки тіньового уряду, народний депутат від Партії регіонів Ірина АКІМОВА.

Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Депутат категорично не згодна із заявами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що липневі дані Держкомстату свідчать про початок оздоровлення економіки. Такі заяви, на думку І.АКІМОВОЇ, передчасні, а деякі дані статистики, що покращали, можуть носити тимчасовий характер.

«Промисловість почала показувати плюс, але це не означає що дно пройдене. Промвиробництво продовжує падати, але темпи його падіння дещо сповільнилися. Що означає дещо? Це означає, що в липні воно впало не на 30%, як було, а тільки на 26%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року. Чи означає це досягнення дна? Про це, мені здається, ще говорити рано і досить складно. Крім того, коли людина тоне, їй все одно на якій глибині тонути - на 30 м або на 26 м. От чому падіння на 26% я ніяк не можу назвати стабільною базою економічного зростання», - заявила І.АКІМОВА.

Крім того, депутат підкреслила, що немає підстав чекати, що пожвавлення в металургії, яке спостерігалося в липні, продовжиться. «Міжнародні експерти говорять, що зовнішні ринки на метпродукцію поки що не стабілізувалися і позитивних прогнозів не дають», - сказала І.АКІМОВА.

Поліпшення ситуації в легкій і деревообробній промисловості, на її думку, теж рано називати тенденцією. «За рахунок чого вони (обидві галузі – УНІАН) показали «плюс» – за рахунок девальвації гривні. Населення трішки перемкнулося на вітчизняного товаровиробника. Цей ефект, на жаль, не буває довгостроковим, тому розраховувати на нього як на базу майбутнього зростання було б неправильно», - вважає І.АКІМОВА.

Вона також зазначила, що в Україні скорочується роздрібний товарооборот, а це свідчить про обмеженість внутрішнього попиту внаслідок скорочення реальних доходів населення. Крім того, І.АКІМОВА відзначила скорочення інвестицій в економіку країни.

«Економіка України рано чи пізно з кризи вийде, в цьому немає ніяких сумнівів. Але це буде не завдяки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, а всупереч», - підкреслила І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в липні 2009 року склав 26,7%, порівняно з липнем 2008 року, у січні-липні 2009 року – 30,4%, порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Порівняно з червнем 2009 року, в липні ц.р. зафіксовано зростання промвиробництва на 4,9%.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після аналізу статистики з промвиробництва висловила переконання, що економіка країни демонструє поступове оздоровлення, і уряду вдасться подолати кризу самостійно, без допомоги інших гілок влади. Вона також висловила сподівання, що до кінця року вдасться відновити колишні обсяги виробництва в металургії, оскільки, за словами прем`єра, «за всіма напрямками металургійної промисловості йде впевнене і досить динамічне зростання» - у липні, порівняно з червнем, зростання виробництва чавуну склало 17,3%, сталі – 20,4%, прокату чорних металів – 23,2%.