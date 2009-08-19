Передвиборчу агітацію в школах та інститутах заборонено

Столична влада не допустить передвиборчої агітації в навчальних закладах та залучення учнів і студентів до участі в політичних акціях під час навчально-виховного процесу, заявляє заступник голови КМДА – начальник Головного управління освіти і науки Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він сказав, що підписав наказ Головного управління освіти і науки КМДА «Про заборону громадсько-політичної діяльності у закладах освіти міста Києва під час навчально-виховного процесу».

«Ми не можемо допустити порушення чинного законодавства. Безпідставне відволікання учнів, студентів та педагогічних працівників на проведення заходів, не пов’язаних з навчальним процесом, суворо заборонено», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що персональна відповідальність за виконання названого наказу покладена особисто на начальників управлінь освіти районних у м. Києві державних адміністрації та керівників навчальних закладів.