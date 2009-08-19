Тимошенко дала Черновецькому три дні

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО учора ввечері доручила НАК „Нафтогаз України” терміново відновити постачання газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 м. Києва, що були відключені від постачання газу через борги перед „Київенерго”.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, також Ю.ТИМОШЕНКО доручила Київській міській державній адміністрації у триденний строк знайти шляхи погашення боргів перед „Київенерго”.

Як повідомляв УНІАН, 17-18 серпня у Києві через припинення газопостачання з боку ДК «Газ України» внаслідок зниження тиску газу були відключені ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Без гарячої води загалом залишилися 8363 споживачів.

За даними прес-служби АК «Київенерго», на даний час борг компанії за спожитий газ перед ДК «Газ України» становить 596 млн. грн. При цьому з початку року компанія майже не збільшила заборгованість перед газопостачальниками, незважаючи на великі обсяги використання палива для виробництва теплової енергії споживачам. Водночас рівень заборгованості споживачів за теплову енергію станом на 14 серпня 2009 року становить 814,041 млн. грн., із них борг житлових організацій – 754,793 млн. грн. Борг споживачів за використану електричну енергію становить 617,255 млн. грн. Найбільшим боржником компанії є ВАТ «Київводоканал» – 286,345 млн. грн.

Борг Київської міської державної адміністрації перед АК "Київенерго" з компенсації різниці тарифів на виробництво теплової енергії на 1 липня 2009 року становив 1,2 млрд. грн.