Литвин поспішає заспокоїти: ніякого звернення до Медведєва ВР не прийме

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент не ухвалить жодної заяви з приводу російсько-українських відносин.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу”, коментуючи відповідну ініціативу депутатів від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Я поспішаю вас заспокоїти, що не прийме парламент з цього приводу жодної заяви і жодного звернення”, - сказав В.ЛИТВИН. Він пояснив це тим, що в парламенті демонструються діаметрально протилежні підходи політичних сил до цього питання.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують Верховній Раді висловити занепокоєння заявами Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо українсько-російських відносин та закликати РФ активізувати співпрацю. Про це йдеться у проекті заяви парламенту “Про подолання кризи в українсько-російських відносинах”, зареєстрованої народними депутатами Іриною ГЕРАЩЕНКО, Ольгою ГЕРАСИМ`ЮК, Едуардом ЗЕЙНАЛОВИМ та Олександром ТРЕТЬЯКОВИМ. «Верховна Рада України висловлює глибоке занепокоєння заявами Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, в яких він покладає односторонню відповідальність за погіршення українсько-російських взаємин на українську сторону і, по суті, звинувачує українську владу у здійсненні антиросійської політики. Закликаємо сторони відмовитися від практики інформаційних війн і заяв у дусі «холодної війни», від політики «старшого» і «меншого» брата», - йдеться у проекті заяви.