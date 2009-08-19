БЮТ у Київраді ініціюватиме відновлення мораторію на підвищення тарифів

Фракція БЮТ в Київраді на найближчій сесії Київської міської ради 10 вересня ініціюватиме ухвалення рішення про відновлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у столиці.

Про це заявив голова ради БЮТ у Києві Анатолій СЕМИНОГА, повідомили УНІАН в прес-службі фракції БЮТ в Київраді.

А.СЕМИНОГА нагадав, що діє постанова Кабінету міністрів України від 20 травня 2009 р. №529, згідно з якою тарифи на житлово-комунальні послуги розраховуються окремо по кожному будинку, залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг. При цьому, такий розрахунок постачальник має довести до відома власників житла шляхом проведення громадських слухань щодо кожного будинку. «Натомість жодних громадських слухань київська влада не проводила, про це навіть мови не було. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову відверто продемонстрував свою байдужість не лише до законів України, але й своє ставлення до киян», - наголосив А.СЕМИНОГА.

За його словами, ініціативу провести громадські слухання щодо нових тарифів на комунальні послуги взяв на себе БЮТ, і 1 серпня ці слухання відбулися. «Неважко здогадатися, що кияни масово проти підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Тож за результатами проведених громадських слухань депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді ініціюватиме відновлення мораторію на підвищення тарифів у столиці», - заявив А.СЕМИНОГА.

Він зауважив, що розпорядження голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо підвищення тарифів видані з перевищенням повноважень. Зокрема, за словами А.СЕМИИНОГИ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ порушив закони «Про житлово-комунальні послуги» та «Про ціни і ціноутворення». Останній забороняє будь-яке підвищення тарифів, якщо існує заборгованість з виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат.