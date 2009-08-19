Луценко: в банках "Родовід" і "Надра" нахабно грабували вкладників

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає "нахабним пограбуванням" вкладників дії колишніх посадових осіб банку "Надра" та "Родовід Банку".

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

"Те, що відбувалося в банках "Родовід" і "Надра" до призначення державних керуючих, можна охарактеризувати як відкрите, цинічне і нахабне пограбування у змові з корумпованим керівництвом комерційних банків, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що, "очевидно, ці люди розглядали використання чужих коштів, як "мистецтво" передачі грошей із рук в руки, поки вони не зникнуть. Щоправда, в момент виборів настає "чудесний" момент, коли ці крадені гроші з являються".

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО порадив виборцям стежити за політиками, які є наближеними до колишніх керівників проблемних банків.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою, серед яких «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення щодо рекапіталізації трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Крім того, НБУ має намір в листопаді поточного року сприяти реструктуризації заборгованості перед нерезидентами ВАТ «КБ «Надра» і почати його рекапіталізацію.

Сьогодні, 19 серпня, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами Міністерства внутрішніх справ України порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі в 2008 році кредитів юридичним особам.

Також сьогодні міністр заявив, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичної міліції проводить дослідче розслідування за фактами фінансових зловживань на суму 2 млрд. грн. в «Родовід Банку».