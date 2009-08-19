Луценко: в банках "Родовід" і "Надра" нахабно грабували вкладників
Міністр підозрює, де спливуть гроші
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає "нахабним пограбуванням" вкладників дії колишніх посадових осіб банку "Надра" та "Родовід Банку".
Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.
"Те, що відбувалося в банках "Родовід" і "Надра" до призначення державних керуючих, можна охарактеризувати як відкрите, цинічне і нахабне пограбування у змові з корумпованим керівництвом комерційних банків, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому він висловив переконання, що, "очевидно, ці люди розглядали використання чужих коштів, як "мистецтво" передачі грошей із рук в руки, поки вони не зникнуть. Щоправда, в момент виборів настає "чудесний" момент, коли ці крадені гроші з являються".
У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО порадив виборцям стежити за політиками, які є наближеними до колишніх керівників проблемних банків.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня поточного року Кабінет міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою, серед яких «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».
10 червня Кабмін ухвалив рішення щодо рекапіталізації трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».
Крім того, НБУ має намір в листопаді поточного року сприяти реструктуризації заборгованості перед нерезидентами ВАТ «КБ «Надра» і почати його рекапіталізацію.
Сьогодні, 19 серпня, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що Генеральна прокуратура України за матеріалами Міністерства внутрішніх справ України порушила кримінальну справу за фактами незаконних дій керівництва банку «Надра» при видачі в 2008 році кредитів юридичним особам.
Також сьогодні міністр заявив, що Управління по боротьбі з організованою злочинністю столичної міліції проводить дослідче розслідування за фактами фінансових зловживань на суму 2 млрд. грн. в «Родовід Банку».