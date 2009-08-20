Російський дипломат роздавав в Україні по 100 тис. доларів

Українські спецслужби виявили, що один з двох російських дипломатів, які опинилися в центрі скандалу, роздавав приблизно по 100 тисяч доларів на місяць проросійським організаціям в Україні. Про це повідомляє, посилаючись на власні джерела інформації, британська газета The Times .

Видання також повідомляє, що були спроби підкупити і найняти представників місцевих органів влади в якості інформаторів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Київ оголосив про висилку з країни радника Посольства РФ Володимира ЛИСЕНКА і генконсула РФ в Одесі Олександра ГРАЧОВА, заявивши, що вони займалися "недипломатичною діяльністю".

У відповідь Москва запропонувала Києву достроково завершити місію генконсула України в Санкт-Петербурзі й одного з радників Посольства України у Москві. Пізніше МЗС України припинив рішення про висилку генерального консула РФ в Одесі О.ГРАЧОВА до "дзеркальної відповіді" Росії щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі Наталії ПРОКОПОВИЧ.

За інформацією Служби безпеки України, вона має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника Посольства РФ В.ЛИСЕНКА.

11 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА із заявою щодо українсько-російських відносин. Він заявив, що роки президентства В.ЮЩЕНКА стали відходом від принципів дружби і партнерства з Росією.

15 серпня тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела написав, що приводом для звернення Д.МЕДВЕДЄВА до В.ЮЩЕНКА стало прохання української сторони відкликати російських дипломатів.