Томенко пояснив, чому йому за кордоном буває соромно

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО бачить «велику вірогідність» того, що у вересні у Верховній Раді будуть «якісно проголосовані» кандидатури на посади міністра оборони і міністра закордонних справ України.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Чернівцях.

За словами віце-спікера, він хоче «переконати депутатів-бютівців у тому, що якщо ми поважаємо свою країну, то мусимо відкласти всі політичні протиріччя та якнайшвидше проголосувати і за міністра оборони, і за того міністра закордонних справ, яких запропонує Президент». «Це прерогатива Президента і його відповідальність», - додав М.ТОМЕНКО.

«Я часто буваю за кордоном, і мені соромно пояснювати під час засідань парламентських асамблей, чому у нас в Україні немає міністра закордонних справ, адже так важко працювати нашим посольствам і консульствам. Тому моя позиція така: все, що стосується міністерських вакансій у системі уряду, пов’язаних зі спірними позиціями, винести окремо, а що стосується керівників МЗС і Міноборони - проголосувати першочергово і дати їм негайно працювати», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Водночас він припустив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО може внести на розгляд Верховної Ради іншого кандидата на посаду міністра закордонних справ, «оскільки в останній момент В.ЮЩЕНКО попросив не виносити на обговорення подану ним кандидатуру Олега ШАМШУРА (нинішнього посла України в США)».

М.ТОМЕНКО зазначив, що на засіданні фракції БЮТ він «виступив на користь цього кандидата», оскільки вважає його «професійним дипломатом».

«Якщо В.ЮЩЕНКО виставить цю кандидатуру, я переконуватиму всю фракцію, що за нього треба голосувати, так само, якщо буде хтось інший і Президент назве причину зміни кандидатури – думаю, що у нас теж проблем не буде», - сказав віце-спікер.

За його словами, щодо міністра оборони, то «Президент ще не подав своєї кандидатури. Її потрібно якнайшвидше подати і, відповідно, голосувати».

Стосовно призначення інших міністрів, за словами М.ТОМЕНКА, «це справді складна історія». «Поки що я не бачу можливості, щоб ми порозумілися в парламенті, хоча є Міністерство фінансів, яке також потребує негайного керівництва. Бо ми тоді, перепрошую, ненормальна країна, якщо не можемо домовитися по кандидатурі на цю ключову посаду. Ми (фракція БЮТ) «Регіонам» кажемо: хто вам рахуватиме ваші мільярди, коли немає міністра фінансів? Якщо ми себе поважаємо, країну і людей, то маємо його призначити, але вони поки нас не розуміють», - заявив М.ТОМЕНКО.