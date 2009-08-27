У МЗС вважають, що НАТО поспішило відхреститися від України

Заступник директора департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України Вадим ПРИСТАЙКО заявив, що офіційний представник Альянсу Джеймс АППАТУРАЙ "поквапився", заявивши, що НАТО не надаватиме Україні військову допомогу.

"Не можна так говорити. А раптом нам потрібна буде військова допомога? Ми розраховуємо на допомогу НАТО, якщо вона нам знадобиться. Інакше, навіщо ми так довго співробітничаємо і чому є особливим партнером?", - цитує В.ПРИСТАЙКА "Коммерсант-Украина".

У комітеті Ради у закордонних справах до заяви Д.АППАТУРАЯ поставилися з розумінням. "Пан Д.АППАТУРАЙ висловив позицію Альянсу відносно можливих проблем. І чітко позначив межу участі НАТО в них", – сказав член комітету Олексій ЛОГВИНЕНКО.

Різкіше слова представника НАТО прокоментував колишній міністр оборони України Олександр КУЗЬМУК. "Така заява спікера НАТО, який говорить від імені альянсу, свідчить про ставлення НАТО до нашої країни. Спочатку була заява нового генерального секретаря НАТО про те, що Україна не має найближчих перспектив вступу до НАТО, тепер – неабияка заява. Виникає питання: як ми далі співробітничатимемо з НАТО, якщо чуємо таке на свою адресу?", - сказав він.

Увечері 26 серпня Д.АППАТУРАЙ заявив, що "НАТО не має наміру надавати Україні військову допомогу і допомогу в забезпеченні безпеки".

Як повідомлялося, 3 серпня новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН заявив, що Україна, як і Грузія, не готова до приєднання до Альянсу, оскільки "не виконали необхідних умов на цьому етапі".