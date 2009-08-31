Росія попросила в Японії мільярд доларів для Газпрому

Росія попросила в Японії кредит на мільярд доларів, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на японське інформаційне агентство Nikkei. За даними Nikkei, Японія має намір запропонувати Росії кредит на два мільярди доларів на будівництво ВАТ "Газпром" газопроводу. Про який саме газопровод ідеться, поки що невідомо.

Умовою японської сторони, згідно з даними Nikkei, буде закупівля мільйона тонн труб у виробників з Японії. У замітці Bloomberg також сказано, що Росія попросила допомоги і в Південної Кореї. Коментарів з боку Росії на повідомлення японського інформагентства поки не що немає.

На сьогодні "Газпром" веде будівництво кількох газопроводів на території Росії, повідомляє Лента.ру.Зокрема, в липні 2009 року російська компанія розпочала будівництво газотранспортної системи "Сахалін-Хабаровськ-Владивосток". Очікується, що цей газопровід буде введений в експлуатацію в третьому кварталі 2011 року.

У 2009 році "Газпром" також підписав угоду з Японією про вивчення можливостей постачань палива з Владивостока в кілька країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи й саму Японію.

Звернення до Японії за грошима для "Газпрому" - не перший випадок, коли російські компанії намагаються одержати кошти в інших держав в обмін на які-небудь контракти. Приміром, у лютому 2009 року "Роснефть" і "Транснефть" домовилися про отримання в Китаї кредиту на 25 мільярдів доларів. В обмін на кредит Китай протягом 20 років одержуватиме нафту з Росії.