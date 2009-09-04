Експерт: для Юлії Володимирівни Євро-2012 - це електоральний резерв

Рішення УЄФА щодо міст, що прийматимуть Євро-2012, яке буде прийняте на початку грудня, не вплине визначним чином на перебіг президентських перегонів в Україні.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

“Не думаю, що ця тема (президентські перегони - УНІАН) і рішення щодо проведення Євро-2012 в Україні, позитивне чи негативне, визначально вплине на перебіг президентських перегонів або на результати першого туру виборів”, - сказав В.ФЕСЕНКО. При цьому він додав, що рішення УЄФА по містах буде на початку грудня, у розпал президентської кампанії, і воно так чи інакше впливатиме, але не вирішально.

“В усякому разі, для більшості кандидатів на посаду Президента”, - зауважив експерт.

Разом з тим, на його думку, майбутнє рішення відіграє ключову роль лише для одного кандидата на пост глави держави – Юлії ТИМОШЕНКО. У свідомості більшості громадян, пояснив В.ФЕСЕНКО, саме вона як керівник уряду несе відповідальність за все, що відбувається навколо підготовки до чемпіонату, і саме вона, у разі негативного рішення, матиме найбільші електоральні втрати.

В.ФЕСЕНКО вважає, що голові уряду “треба попрацювати, щоб Євро відбулося в Україні”, і тоді ядро її прихильників зміцніє, а кількість прихильників на президентських виборах зросте.

“Для Юлії Володимирівни Євро-2012 - це електоральний резерв, за рахунок якого вона може посилити свої шанси на перемогу (на виборах Президента - УНІАН), а з іншого боку - це є ризик”, - сказав експерт.

Тому В.ФЕСЕНКО вважає, що прем’єр-міністру потрібно перевести тему Євро-2012 у ранг одного з головних пріоритетів своєї діяльності, щоб “не зірвати проведення чемпіонату і отримати політичні дивіденди”.