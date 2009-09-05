Янукович обіцяє вирішити мовне питання після виборів

Після президентських виборів питання створення комфортних умов для розвитку російської мови й культури російськомовного населення України буде вирішено, заявляє лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він заявив сьогодні під час урочистих заходів на меморіальному комплексі «Саур-могила», присвячених 66-им роковинам звільнення Донбасу від фашистських окупантів.

Лідер Партії регіонів відзначив, що погіршення відносин з Росією почалося п`ять років тому, з приходом нинішньої влади.

«Я однозначно вважаю, що ситуація, яка є зараз у відносинах України й Росії, нездорова. І це сталося трапилося не сьогодні, це почалося п`ять років тому, з приходом до управління країною нинішньої влади. І та політика, яка проводилася Україною у відносинах з Росією, і призвела до сьогоднішнього стану», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

«Я вважаю, що все, що робилося, засуджувалося як українським, так і російським народами. Перспектива? Все це дуже швидко відновиться. Не дозволять народи України й Росії по-іншому жити нашим державам. Я переконаний, що багатовікові традиції дружби українського й російського народів продовжуватимуться», - заявив він.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що докладе всіх зусиль для швидкої імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

«Я вважаю, що це необхідність. Невирішеність цього питання сьогодні зокрема порушує права російськомовного населення. Упевнений в тому, що після цих президентських виборів це питання буде вирішено», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, буде створено комфортні умови для розвитку російської мови і культури російськомовного населення України.

«Україна - це багатонаціональна держава. І держава повинна створити умови для розвитку кожної нації, які б дали змогу продовжувати свої культурні традиції й комфортно почуватися на території України», - сказав голова Партії регіонів.