УПЦ МП планує розпочати діалог з УПЦ КП - рішення Синоду

УПЦ МП вирішила розпочати діалог з УПЦ КП з метою відновлення єдності українського православ’я

Українська православна церква Московського патріархату планує розпочати діалог з Українською православною церквою Київського патріархату з метою відновлення єдності українського православ’я.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, таке рішення було ухвалене 9 вересня на засіданні Священного Синоду УПЦ МП під головуванням Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

«Це продовження курсу УПЦ на відновлення єдності українського православ’я. Ми вступаємо у діалог не тільки із УАПЦ, а й з Київським патріархатом. І сподіваємось на плідний діалог. УПЦ розпочинає цей діалог задля відновлення єдності українського православ’я», - зазначив прес-секретар предстоятеля УПЦ.

Також він повідомив про створення робочої групи, на яку Священний Синод поклав відповідальність за підготовку до діалогу з представниками УПЦ КП. Головою групи призначено архієпископа Білоцерківського і Богуславського МИТРОФАНА, керуючого справами УПЦ.

Як зазначив один із членів групи, співробітник Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ протоієрей Микола ДАНИЛЕВИЧ, говорити про повноцінний діалог можна буде після створення аналогічної групи від УПЦ КП.

«Перш за все – важливо зустрічатися. Важливо обговорити проблемні питання, які існують між нами - канонічні і екклезіологічні. І обговорити шляхи їх вирішення. Основні питання, які будуть порушуватися у діалозі – це, напевне, будуть питання визнання таїнств, питання дійсності їхніх хіротоній і питання регулювання канонічного статусу УПЦ КП – яким чином і на яких умовах вони можуть приєднатися до канонічної церкви», - сказав він.

При цьому протоієрей М.ДАНИЛЕВИЧ звернув увагу на те, що УПЦ готується до діалогу із УПЦ КП вперше.

«Із УАПЦ ми ведемо діалог з 1995 року. З УПЦ КП діалогу не було взагалі, він тільки започатковується», - додав співробітник Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Священний Синод УПЦ вирішив поновити діалог із Українською автокефальною православною церквою.