Черновецький звільнив від плати за землю київських олігархів?

Замість виконання бюджету та пошуків ефективних шляхів виходу з кризи, Черновецький і його команда звільняють від плати за землю олігархів та роздають зелені зони Києва. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

За словами Андрієвського, в умовах катастрофічного недовиконання бюджету вчорашньою сесією Київради було звільнено від плати за землю десяток комерційних структур.

«При тому, що дохідна частина бюджету за сім місяців виконана лише на третину, а недовиконання надходжень за статтею «плата за землю» становить близько 300 мільйонів гривень, депутати, що підтримують Черновецького, надали пільги зі сплати земельного податку десяткам підприємств», - наголосив опозиційний політик.

«Особливо цинічним є те, що такі податкові пільги прикриваються демагогічними заявами про підтримку благодійних організацій. Замість того, щоб в умовах кризи переглянути структуру надходжень до бюджету, антикиївська Київрада звільняє від податку на землю на 99% такі підприємства, як Київський іподром, ВАТ «Київспецтранс», на 90% - ВАТ «Веркон», ВАТ АТП №5 тощо», - повідомив Андрієвський.

«Більше того, звільнені від податку на землю підприємства Управління ритуальних послуг підвищують для киян ціни на свої послуги. Те ж стосується ВАТ «Київмлин», - сказав політик.

64-ма промерськими голосами на вчорашній сесії було внесено численні зміни до Генерального плану та Програми комплексного розвитку зеленої зони м. Києва. У той же час питання відміни захмарних комунальних тарифів, якого вимагають сотні тисяч киян, навіть не було внесено до порядку денного.

«Вчорашня сесія Київради вкотре довела: інтереси киян депутатів Черновецького не хвилюють. Головне для них – розподіл земель, майна та бюджетних коштів», - зазначив Андрієвський.