Син Томенка скоїв наїзд на пішохода

Син Миколи ТОМЕНКА 20-річний Павло збив в Києві на регульованому пішохідному переході людину, як стверджують в ДАІ, водій в цьому не винен.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ Головного управління МВС України в м. Києві.

Як зазначили в ДАІ, ДТП сталося 16 вересня, близько 20.00 в Солом’янському районі Києва на вул. Лукашевича.

Автомобіль «Субару Легасі», за кермом якого перебував 20-річний Павло ТОМЕНКО, рухався з боку Повітрофлотського проспекту в напрямку вулиці Урицького, де скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину на регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора.

Як зауважили в ДАІ, дії пішохода підтверджують покази чотирьох свідків, в тому числі друзів потерпілого, які стояли на момент пригоди на тротуарі.

З’ясовано, що потерпілим є 20-річний мешканець Київської області, який отримав незначні травми, зокрема, забій голови, й після отримання медичної допомоги в лікарні був відпущений додому.

Водночас, як повідомив начальник столичного ДАІ Анатолій СІРЕНКО, «є документальне підтвердження того, що у момент ДТП пішохід перебував в нетверезому стані (в його крові зафіксовано наявність алкоголю 1,1 промілє).

Разом із тим розслідуванням встановлено, що в діях водія не вбачається порушення правил дорожнього руху.

Всі документи на автомобіль та право на керування ним водій надав співробітникам ДАІ, які прибули на місце пригоди, а медики засвідчили, що водій був тверезий.