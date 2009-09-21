Янукович закриє очі на «неправильний» бюджет Тимошенко за однієї умови

Фракція Партії регіонів підтримає проект державного бюджету на 2010 рік, якщо уряд погодиться підвищити мінімальні пенсії та зарплати. Про це йдеться в заяві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, переданій УНІАН прес-службою ПР.

Зокрема, лідер Партії регіонів відзначив, що “проект бюджету, поданий до Верховної Ради, - заснований на нереальних показниках. І це думка не лише наших експертів. Це - висновок міжнародних фінансових організацій. Наприклад, Міжнародний валютний фонд прогнозує дефіцит бюджету понад 11 відсотків. А в проекті Юлії ТИМОШЕНКО прогноз - всього 5 відсотків. Так само і стосовно показників з інфляції, курсу гривні, ВВП, по безробіттю”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО подає цифри, які “завжди розходяться з життям. Вона пропонує нереальний бюджет. Бюджет, який не може бути виконаний. Ю.ТИМОШЕНКО, як завжди, вірна собі: вона в черговий раз багато обіцяє, щоб за неї проголосували”.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ говорить: “Ми вважаємо, що треба реально підходити до формування бюджету. Ми за те, щоб у парламенті розпочалося обговорення цього важливого питання. Щоб бюджетний процес йшов у законному руслі. Більше того, якщо в процесі обговорення з проекту бюджету будуть зняті популістські обіцянки, якщо проект буде реальним - ми готові підтримати його”.

Але, зазначає лідер ПР, “уряд повинен зрозуміти нарешті, що він - при владі. І несе відповідальність за життя людей у державі. Людям треба жити вже сьогодні. І вже сьогодні їм треба полегшити життя, а не годувати їх обіцянками на 2010 рік. Людям треба годувати сім’ї, посилати дітей до школи, платити за житло і тепло... Тому ми не відступимо від наших вимог підвищити мінімальні пенсії та зарплати”.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів вимагає “приступити до негайної реалізації програми виходу України з кризи - подолання безробіття, зменшення податкового тиску, стабілізації фінансового ринку, відновлення виробництва”. Розпочинати треба зі звіту уряду про використання кредитів МВФ та виконання бюджету 2009 року, вважає лідер ПР.