Експерт: Україні варто відмовитися від нереальних військових проектів

Якщо Україна не здатна забезпечити належне фінансування розвитку Збройних сил, необхідно відмовитися від усіх нереалістичних проектів і зосередити зусилля на життєво важливих компонентах сил стримування.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК у статті для газети «Дзеркало тижня».

«Якщо держава не спроможна виділити 20 млрд. грн., потрібно чесно відмовитися від корвета, Ан-70, нової бронетехніки й ще від багато чого, зосередивши зусилля лише на ППО, силах спеціальних операцій і на неядерному ракетному щиті стримування», сказав експерт.

На думку В.БАДРАКА, ситуація, при якій практично все фінансування армії йде на утримання особового складу, призводить до деградації реальної боєздатності.

«Більш як 90% коштів іде на утримання особового складу. Чи варто в таких умовах багатозначно повідомляти, що в жовтні стан ВМС інспектуватиме верховний головнокомандувач - Президент України. 98% українських кораблів просто “сліпі”, й інспектування їх ніяк не позначиться на стані гідроакустики», - констатував В.БАДРАК.

Експерт упевнений, що для розвитку української армії наступного року необхідно витратити на потреби оборони як мінімум 25 мільярдів гривень.

«За найскромнішими підрахунками, для початку на розвиток армії їй необхідно не менш як 25 млрд. грн., із яких добра чверть (понад 700 млн. дол.) була б спрямована на активне переозброєння. Тільки за такого підходу можна було б виконувати проекти переоснащення для всіх видів ЗСУ і не відмовлятися від низки оголошених програм», - заявив експерт.

При цьому В.БАДРАК вважає, що навіть при високому рівні фінансування боєздатність української армії відновиться тільки через значний проміжок часу.