Богословська заздрить славі Тимошенко, але тюрми боїться...

Лідер партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА заявляє про існування тиску на Вищий адміністративний суд України, який розглядає позови до Центральної виборчої комісії щодо визнання результатів парламентських виборів недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що знає, хто «дзвонить до суду» і від імені Президента «здійснює тиск». Водночас вона зауважила, що не впевнена у тому, що про це знає сам Президент.

Вона відмовилась називати конкретні прізвища: «Якщо я скажу, завтра проти мене порушать кримінальну справу… Якщо я вирішу сходити в тюрму, як це зробила ТИМОШЕНКО,… я прийму рішення і назву прізвища».

Водночас лідер партії «Віче» підкреслила, що їй дуже цікаво буде подивитись, як судді реагуватимуть на подані протоколи з результатами виборів, у яких «як на долонях» видна фальсифікація. За її словами, після того, як 5 партій порівняли дані з більш ніж половини виборчих округів, з’ясувалось, що дані, наведені у протоколах, не співпадають з даними ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, позови до ЦВК з боку партій та блоків, які на виборах 26 березня не подолали тривідсотковий бар‘єр, Вищий адміністративний суд розпочав розглядати 15 квітня.

Суд об‘єднав в один процес по два позови від блоку Наталії Вітренко „Народна опозиція“, Блоку Юрія Кармазіна та партії „Віче“, а також по одному позову від Народного блоку Литвина та кандидата у депутати від Блоку Вітренко. Таким чином, загальна кількість позовів зросла до восьми.