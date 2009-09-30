Ющенко: я виграю вибори, а якщо ні - трагедії не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що виграє президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Якщо говорити просто - я виграю вибори, в мене немає великого сумніву по цьому”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що не робитиме для себе трагедії, якщо цього не трапиться. “Якщо я цього не зроблю, повірте, в мене ніколи не буде трагедії. Але я маю до кінця поступати як громадянин, який любить свою державу, і сказати: “Шановна громада, у вас є два варіанти: або йти назад з іншими кандидатами, або йти вперед з кандидатом ЮЩЕНКОМ”.

Президент підкреслив, що не дивлячись на те, що у нього ніколи в парламенті не було більшості, за час його перебування на цій посаді зроблено багато. Перш за все, він наголосив на демократичних перетвореннях в країні, забезпеченні свободи слова, приділив увагу економічним здобуткам, в тому числі зростанню інвестицій, сказав про великий прогрес в інтеграції до євроатлантичних структур.

Говорячи про те, яким чином він збирається перемогти на виборах з таким низьким рейтингом, В.ЮЩЕНКО сказав, що планує це зробити виключно законним і демократичним чином - пояснюючи свою позицію і надалі відстоюючи національні інтереси.

“Це не моє питання, я сплю спокійно”, - сказав він про свій рейтинг. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на своїй посаді втілює в життя те, з чим прийшов у політику. “Віктор ЮЩЕНКО, який сидить перед вами – це Віктор ЮЩЕНКО 2004 року, який йшов на вибори – я із свого пакету (передвиборчого – УНІАН) жодної тези не викинув, і сьогодні я у сто разів більше переконаний, що саме такою дорогою треба йти Україні”, - сказав він.

“У нації має бути шанс – якщо я і є частиною цього шансу, моя родина ЮЩЕНКІВ – діди, прадіди, буде горда, що моя родина стільки зробила для української політики”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я не буду опікуватись тим, як той рейтинг піднімати – це ви піклуйтесь, це не моя тема, я можу лише ваші інтереси представити та захистити, або ви їх можете погубити з іншими кандидатами... думайте самі, вирішуйте самі”, - сказав В.ЮЩЕНКО.