Кравчуку нагадали, скільки разів його хотіли вигнати з есдеків

Об`єднання лівоцентристських сил відбудеться, незважаючи на позицію Леоніда КРАВЧУКА. Про це заявив журналістам голова Соціал-демократичної партії (об`єднаною) Юрій ЗАГОРОДНІЙ, коментуючи нещодавню заяву Л.КРАВЧУКА про вихід з партії.

При цьому Ю.ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що залишає «на совісті Леоніда Макаровича всі ті останні висловлювання на адресу партії, в якій він числився більш як 10 років». За його словами, партія «ніколи не зважала на те, скільки голосів вона втратила через те, що в ній була людина, якій дуже легко змінити свою позицію». «Ми завжди захищали Леоніда Макаровича від всіх нападок недоброзичливців», - сказав лідер СДПУ(О).

Ю.ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що не раз робив все, щоб Л.КРАВЧУКА не було виключено з партії «через його позицію, що часто змінюється, зокрема, щодо ставлення до нинішньої влади, щодо участі країни в НАТО, його антиросійських висловлювань, оскільки на політбюро партії неодноразово порушувалося це питання».

«Важко вимагати від людини в його віці розуміння того, що об`єднання лівоцентристських сил - це шлях до створення нової лівої партії європейського типу. І сьогодні в КПУ також йде процес переосмислення перспектив лівого руху, а приписування цій партії мало не сталінських позицій – це такий же штамп від її супротивників, як і приписування СДПУ(О) до ліберально-олігархічного табору», - наголошує Ю.ЗАГОРОДНІЙ.

Лідер СДПУ(О) зазначив, що «політичне об`єднання обов`язково відбудеться, як би цьому не опиралися наші опоненти». «А то, що серед них опинився і Л.КРАВЧУК – це тимчасово, оскільки для нього все одно нічого постійного не існує», - додав він. За його словами, «зміна ідеологічних уподобань в Україні – це не нонсенс, а правило».

«І ми, з делікатності і, знову ж таки, з поваги до його минулої місії, не нагадуватимемо Леоніду Макаровичу про його ідеологічні коливання: він настільки досвідчений ідеолог, що може дозволити собі - персональну ідеологію”, - сказав голова СДПУ(О).

Як повідомляв УНІАН, Л.КРАВЧУК у вересні заявив про вихід з СДПУ(О). Л.КРАВЧУК пояснив, що таке рішення пов`язане з його незгодою з рішенням партії співробітничати на виборах Президента з Комуністичною партією, партіями "Справедливість" і "Союз лівих сил". Він сказав, що керівництво СДПУ(О) «не доросло до справжньої європейської соціал-демократії» і керується бажанням потрапити до Верховної Ради України». Він назвав безперспективною таку співпрацю.