У БЮТ тішаться, що ВР влаштувала чиновникам те саме, що й міністрам

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО позитивно оцінює плани ВР щодо скорочення зарплат чиновникам, оскільки таким чином підтримується ініціатива уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення ВР з цього питання.

«Добре, що Верховна Рада України підтримала ініціативу уряду і ухвалила рішення рекомендувати в два рази скоротити зарплату всім чиновникам», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що 3 березня парламентом була ухвалена постанова, згідно з якою на час кризи пропонувалося уряду, народним депутатам, чиновникам Секретаріату Президента, прокурорському та суддівському складам скоротити зарплату вдвічі.

Однак, за словами М.ТОМЕНКА, лише Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення зарплат. Зокрема, до ухвалення відповідного рішення зарплата прем’єр-міністра становила приблизно 24 тис. грн., а на сьогодні – 11 тис. грн., зазначив віце-спікер.

«Натомість решта представників влади не пішла на цей крок. І добре, що сьогодні Верховна Рада підтримала ініціативу уряду і, передбачивши внести зміни до бюджету, скоротила у два рази зарплату чиновникам всієї системи влади», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, ВР прийняла за основу проект постанови «Про вжиття додаткових заходів щодо впорядкування окремих видатків державного бюджету України, направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій».

Документом передбачається скоротити зарплати органів державної влади та направити вивільнені кошти на підвищення розмірів соціальних стандартів.