Ляпіна: БЮТ провокує ПР на тупоголові дії

Фракція БЮТ і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зацікавлені у тому, щоб робота Верховної Ради була заблокована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО необхідні «ті, на кого можна було б показати пальцем і сказати: я хотіла, я заклала, я вам усім все пообіцяла і все це закладено в бюджеті, але ці злі люди не ухвалили бюджет».

Як зазначила К.ЛЯПІНА, Ю.ТИМОШЕНКО потрібно, щоб робота парламенту була заблокована, «щоб у ньому правду не говорили і щоб роботи не було».

За її словами, саме тому фракція БЮТ наполягає на розгляді кадрових питань, оскільки чудово розуміє, що у такому випадку робота парламенту може бути заблокована Партією регіонів.

К.ЛЯПІНА висловила переконання, що у коаліції немає голосів для кадрових призначень, а Ю.ТИМОШЕНКО не хоче, щоб ці питання відкрито підтримала фракція КПУ, оскільки це означатиме, що «Ю.ТИМОШЕНКО бере на себе відповідальність за створення комуністично-олігархічної коаліції», а таке об’єднання з комуністами може призвести до падіння її рейтингу у західній та центральній Україні.

«Це виключна провокація БЮТ», - наголосила К.ЛЯПІНА і додала, що «БЮТ хоче спровокувати фракцію Партії регіонів на чергові, вибачте, тупоголові дії по блокуванню трибуни».