Литвин про Порошенка, зміну зовнішньої політики та голодних дипломатів

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО має бути готовий до перегляду зовнішньополітичної доктрини України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, коментуючи сьогоднішнє призначення парламентом П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.

Він додав, що «це цілком очевидні речі». За його словами, зовнішньополітична доктрина «повинна відповідати реалізму, повинна консолідувати українське суспільство, забезпечувати реалізацію завдань внутрішнього облаштування країни».

В.ЛИТВИН позитивно оцінює рішення парламенту щодо призначення П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ. За його словами, ухвалення такого рішення свідчить про те, що «є визначеність». В.ЛИТВИН розраховує, що П.ПОРОШЕНКО «докладе всіх зусиль, щоб зміцнити базу міністерства, бо на сьогодні міністерство напівзруйноване, а українські дипломати поза межами України перебувають на голодному пайку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада за поданням Президента призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ України.