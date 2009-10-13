Тимошенко чи Янукович повної влади не матимуть, хоч і на вуха стануть?

Народний депутат Давид Жванія вважає, що головним завданням новообраного президента повинна стати реалізація конституційної реформи з обранням президента в парламенті. Про це він сказав в інтерв`ю «ЛIГАБiзнесIнформ», повідомляє прес-служба парламентаря.

«Я б не радив жити ілюзією й думати, що можна буде назад повернути президентську форму правління. Зміни в Конституцію можуть бути тільки убік парламентаризму. І навіть якщо майбутній президент - Тимошенко або Янукович - буде на вухах стояти, повноту влади не отримає. Якщо в кого-небудь взагалі в голові дзижчить, що можна повернутися до президентської форми правління, нехай про це забуде», - сказав він.

«Прийшов час змінювати Основний закон. Чинна його редакція в багатьох розділах - пострадянська. Нам потрібна «Конституція щастя». А зараз у нас «Конституція страху», тому що на момент її створення ми боялися втратити державність», - підкреслив Жвания, повідомивши, що має власний проект Конституції, відпрацьований до деталей. «Багато чого в Основному законі треба привести у відповідність із європейськими нормами прав і свобод людини. Загалом потрібно буде внести понад 1300 змін фактично в кожну статтю», - сказав народний депутат.

За словами Жванії, ідею розширення парламентських функцій і приведення Конституції до ладу розуміють усі. «Скажімо коротко: коли ми говоримо "демократія" - маємо на увазі парламентаризм, коли ж говоримо "президентська форма правління" - це не демократія. Це азіатська форма розвитку», - підсумував Давид Жванія.