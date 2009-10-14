Добкін через суд заборонив проводити у Харкові заходи до річниці УПА

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міської ради до обласної організації Конгресу українських націоналістів, заборонивши КУНу та іншим учасникам акції проводити сьогодні до 16.00 в Молодіжному парку біля пам`ятного знаку Української повстанської армії масові заходи, присвячені створенню УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської міськради.

«В обгрунтуванні позову Харківська міськрада зазначила, що проведення такого масового заходу може призвести до заворушень чи злочинів, порушення прав і свобод інших людей та громадського порядку», - йдеться у повідомленні.

При цьому Харківська міськрада посилалась на те, що «в час, запропонований організатором акції», в Молодіжному парку «будуть проводитись акції іншими організаціями, які мають протилежні погляди з відповідачем». Тому, на думку чиновників міськради, «не виключається можливість провокування конфлікту з представниками організацій іншого спрямування, участі у відкритому фізичному протистоянні».

У своєму висновку колегія суддів зазначила, що заявлені акції «проводяться в парку, який знаходиться в центрі міста, в якому мешканці та гості міста Харкова відпочивають, тому необхідно враховувати їхні права та свободи, у випадку конфліктної ситуації та порушення громадського порядку будуть порушені законні права та свободи даних людей».

«Отже, - йдеться у повідомленні, - колегія суддів вважає, що є реальна можливість виникнення конфліктних ситуацій, порушення громадського порядку, прав і свобод інших людей».

Як повідомляв УНІАН, 2006 року 14 жовтня поблизу пам’ятного знаку воїнам УПА представники Комуністичної партії України, Партії регіонів, інших партій та ветеранських організацій намагалися перешкодити проведенню заходів на честь УПА – ході, мітингу і панахиді, що призвело до масового протистояння в Молодіжному парку, яке довелося стримувати загонам міліції.