«Ліві» заявили про намір брати участь у виборах Президента

Впродовж 19 жовтня, першого дня виборчого процесу, 4 політичні партії виявили намір стати суб’єктами виборчого процесу на чергових виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра Миколу ОНІЩУКА, за засвідченням копій статутів та свідоцтв до Мін’юсту вже звернулися політична партія «Союз лівих сил» (керівник Василь ВОЛГА), партія «Справедливість» (керівник Станіслав НІКОЛАЄНКО), Комуністична партія України (керівник Петро СИМОНЕНКО) та Соціал-демократична партія України (об’єднана) (керівник Юрій ЗАГОРОДНІЙ).

Міністр нагадав, що відповідно до статей 45 та 51 Закону України «Про вибори Президента України», до повідомлення про утворення виборчого блоку та для реєстрації кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії мають бути подані, зокрема, копії свідоцтва про реєстрацію партії (або партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчені безоплатно Міністерством юстиції України після початку виборчого процесу.

Як повідомлялося, виборчий процес чергових виборів Президента України розпочався 19 жовтня 2009 року відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про вибори Президента України» та постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів Президента України» від 23 червня 2009 року №1535-VI.