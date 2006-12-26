Де Ющенко зустріне Новий рік

Президенти України і Грузії Віктор ЮЩЕНКО та Михаїл СААКАШВІЛІ з родинами можуть разом зустріти Новий рік у Карпатах, не виключає дружина українського Президента Катерина ЮЩЕНКО.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН вона сказала, що це питання ще обговорюється, узгоджується з графіком В.ЮЩЕНКА та її графіком. Але у планах - поїхати до Західної України, у Карпати, з родиною і зустріти там принаймні Новий рік, додала К.ЮЩЕНКО.

Вона також повідомила, що М.СААКАШВІЛІ з родиною хотіли б покататись на лижах у Карпатах, проте оскільки снігу немає, питання приїзду грузинського Президента ще обговорюється.