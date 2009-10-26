БЮТ проситиме ГПУ розібратися з «фальсифікацією документу» в НУ-НС

Депутати з фракції БЮТ звернуться до Генеральної прокуратури України у зв’язку із фальсифікацією протоколу засідання фракції «Наша Україна – Народна самооборона» з підписами народних депутатів за відставку Миколи МАРТИНЕНКА з посади голови фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО повідомив в інтерв’ю журналістам.

«Депутати з фракції БЮТ звернуться до Генеральної прокуратури України для того, щоб вона відкрила справу за фактом шахрайства та службового підлогу, оскільки ми не можемо допустити, щоб хтось в Секретаріаті Президента, чи там в офісі Партії регіонів, чи десь за кордоном сидів і підписувався замість депутатів, а потім реєстрував цей документ у Верховній Раді України», - заявив М.ТОМЕНКО.

Він повідомив, що є «так званий протокол» засідання фракції НУ-НС від 23 жовтня, який «явно сфальсифіковано». За словами віце-спікера, з 38 народних депутатів, які нібито підписалися за відставку Миколи МАРТИНЕНКА з посади голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона», 14 були відсутні на засіданні.

М.ТОМЕНКО стверджує, що народні депутати Тарас СТЕЦЬКІВ та Олександр КЛИМЕНКО вже заявили, що не були присутніми на засіданні фракції й не ставили підписи за відставку керівництва.

«Я прогнозую, що протягом кількох днів до 10-ти, як мінімум, народних депутатів із фракції НУ-НС повідомлять про те, що відбулося зловживання їхніми підписами», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що про причетність до цієї ситуації керівництва Секретаріату Президента та керівництва Партії регіонів свідчить той факт, що саме представники СП та цієї політичної сили 23 жовтня заявили про зібрання 38-ми підписів депутатів за відставку керівника фракції НУ-НС, і це є свідченням реалізації «спільного проекту під так звану технічну коаліцію». «Ця політична операція завершилась нічим», - наголосив М.ТОМЕНКО.

За його словами, «нова коаліція буде дійсно створена, але за результатами президентської виборчої кампанії в Україні».

Віце-спікер підкреслив, що на сьогодні немає жодних підстав говорити про відсутність у Верховній Раді коаліції і про можливість створення технічної коаліції та технічного уряду.

М.ТОМЕНКО наголосив, що «ініціатори цієї фальсифікації» щодо збору підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА «повинні понести відповідальність. За його словами, у так званому протоколі засідання фракції НУ-НС є 4 титульних листка з однаковим текстом, на яких є підписи різних народних депутатів.

М.ТОМЕНКО вважає, що позиція голови ВР Володимира ЛИТВИНА з приводу того, що йдеться лише про підписи, а не про протокол засідання фракції НУ-НС, цілком відповідає дійсності. «Думаю, що до ЛИТВИНА у нас немає жодних претензій» з цього приводу», - сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Комерсант-Україна» (№ 182 від 23 жовтня), глава Секретаріату Президента України, голова політради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає можливості відставки лідера фракції НУ-НС М.МАРТИНЕНКА і повернення на цю посаду В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Видання стверджує, що 22 жовтня члени фракції НУ-НС відновили збір підписів за відставку М.МАРТИНЕНКА.

23 жовтня В.КИРИЛЕНКО заявив, що в НУ-НС зібрана вже достатня кількість голосів для зміни лідера фракції.

Сьогодні, 26 жовтня, депутати від НУ-НС Борис ТАРАСЮК та Олесь ДОНІЙ заявили, що легітимного списку з підписами депутатів від НУ-НС за відставку М.МАРТИНЕНКА не існує.