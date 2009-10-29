За роки президентства Ющенко збільшив свої земельні володіння на 7,7 га

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата на пост Президента України, чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, В.ЮЩЕНКО за 2008 рік заробив 1 млн. 41 тис. 60 грн. Дохід кандидата у президенти минулого року складався із заробітної плати (492 тис. 20 грн.), а також дивідендів, процентів і роялті (549 тис. 40 грн.). У власності В.ЮЩЕНКА перебуває земельна ділянка (131 тис. 385 кв. м), житловий будинок (656,7 кв. м), квартира (371,9 кв. м), автомобіль ЗАЗ-965 та мотоцикл Harley-Davidson. На рахунках у банках він має 3 млн. 14 тис. 181 грн.

Родина кандидата у президенти минулого року отримала 549 тис. 320 грн. доходу. З цієї суми 93 тис. 355 грн. – доход від дивідендів, процентів і роялті та 455 тис. 965 грн. – доход від підприємництва. Також родина має земельну ділянку (1633,5 кв. м), квартиру (300 кв. м) та рахунки в закордонних банках на суму 2 млн. 420 тис. 495 грн.

Разом з тим, у 2004 році, коли В.ЮЩЕНКО вперше брав участь у президентських виборах, згідно з декларацією за 2003 рік, він отримав доходи на суму 34 тис. 790,25 грн. З них 29 тис. 350,46 грн. – зарплата, 1727,79 грн. - дивіденди, проценти та роялті та 3712 грн. - матеріальна допомога. Крім того, тоді він мав земельну ділянку (54 596 кв. м) та житловий будинок (370 кв. м). У банках на той час В.ЮЩЕНКО зберігав 61917,57 грн.

Члени його родини у 2003 році мали дохід у розмірі 480 тис. 756,85 грн., який був отриманий за рахунок дивідендів, процентів та роялті (115 тис. 545 грн.), доходів від підприємництва (363 тис. 955 грн.) та від відчуження цінних паперів (1256,85 грн.). У власності родини чинного глави держави п`ять років тому була земельна ділянка (6070,29 кв. м) та квартира (399,4 кв. м). Родина кандидата у президенти мала на рахунках у закордонних банках 2 млн. 650 тис. грн. Автомобілів ні В.ЮЩЕНКО, ні його родина у 2003 році не мали.

Якщо порівняти декларації В.ЮЩЕНКА за 2004 та 2009 роки, то за п`ять років він збільшив розміри своєї земельної ділянки на 76 тис. 789 кв. м (7,7 га), придбав автомобіль та мотоцикл.

Як повідомляв УНІАН, згідно з деклараціями 2004 та 2009 років, доходи кандидата у президенти, лідера Партії регіонів В. ЯНУКОВИЧА за п`ять років зросли майже у 114 разів.

Станом на 29 жовтня ЦВК офіційно зареєструвала дев`ятьох кандидатів у президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, В.ЯНУКОВИЧА та В.ЮЩЕНКА. ЦВК прийняла документи на реєстрацію від Леоніда КУЛІЧЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛИ, Юрія КОСТЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО.