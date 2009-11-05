Князевич просить Медведька покарати винних в антивакцинальній кампанії

Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу за ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу за фактами завідомо неправдивого інформування суспільства про вакцинацію як про дії, що загрожують загибеллю та іншими тяжкими наслідками для людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, дії організаторів та учасників антивакцинальної кампанії підпадають під ознаки злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України і мають достатню доказову базу в засобах масової інформації у вигляді виступів та коментарів на телебаченні, у газетах та журналах, в Інтернеті протягом 2008-2009 років.

Як зазначено в зверненні, МОЗ готовий максимально сприяти у розслідуванні кримінальної справи та наданні необхідної доказової бази.