Тимошенко хоче заборонити рекламу ліків на телебаченні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за скасування реклами лікарських препаратів на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на нараді в Закарпатській облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.

«Я вважаю неприпустимою рекламу лікарських засобів на телебаченні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона підкреслила, що вводити таку заборону може на законодавчому рівні Верховна Рада.

Разом із тим, прем`єр підкреслила, що скасувати рекламу ліків на телебаченні буде досить складно. «Це заробляння грошей телевізійними каналами, і там серйозне лобі, яке не так просто подолати у парламенті», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.