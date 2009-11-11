Мороз уже знає, якого кандидата СПУ в другому турі не підтримає

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ не підтримає прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО в разі виходу її в другий тур президентських виборів “через авантюрність, яку вона демонструє".

Про це кандидат у президенти України А.Мороз заявив під час інтернет-конференції.

Водночас, за його словами, питання про те, кого підтримати в другому турі, «не розглядалося у нас в партії». «Всі кандидати, по суті, проводитимуть ту ж політику, що й сьогодні», - додав він.

При цьому О.Мороз зазначив, що «сьогодні призери гонки, здавалося б, відомі, але кампанія буде дуже складною і швидкоплинною, тому не факт, що ті, хто анонсує свою участь у фіналі, будуть там представлені». «У будь-якому випадку, наша партія не підтримає ТИМОШЕНКО через авантюрність, яку вона демонструє", - сказав він.

Лідер СПУ також не став прогнозувати, який відсоток голосів одержить він особисто.

О.Мороз сказав: «Я думаю, що на це питання поки що важко відповісти будь-якому з кандидатів. Навряд чи прогнози, що з`явилися зараз, підтвердяться 17 січня».

Як зазначив О.Мороз, СПУ розраховує одержати підтримку тих, «хто хоче змін, реальних змін». «Цієї підтримки буде достатньо для того, щоб мати фракцію в парламенті і добре представництво в місцевих радах», - додав він.