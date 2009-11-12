ЦВК відмовилась реєструвати Мельниченка, Лозінського і ще двох

Центральна виборча комісія України відмовила колишньому майору держохорони Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ та ще трьом громадянам України у реєстрації кандидатами на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

ЦВК мотивувала своє рішення відносно М.МЕЛЬНИЧЕНКА тим, що він запізно подав документи на реєстрацію, а саме - 10 листопада (в той час як встановлений законом термін подання документів на реєстрацію - 9 листопада).

Крім того, він не вніс необхідної за законом застави у розмірі 2,5 млн. грн.

Сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО під час розгляду його реєстрації на засіданні ЦВК заявив, що рішення ЦВК є законним, але норма закону щодо грошової застави у 2,5 млн. не відповідає Конституції України.

Він заявив, що має намір звертатися до суду та оскаржити постанову Центрвиборчкому.

Крім того, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами на пост Президента України Анатолію САЄНКУ, Віктору Борисовичу ЛОЗІНСЬКОМУ та Анатолію МЕТАЛЬНІКОВУ.