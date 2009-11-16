Ющенко на два дні летить до Еміратів

Сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, програма візиту передбачає переговори делегацій сторін у форматі віч-на-віч та у розширеному складі.

Також глава держави проведе зустріч з представниками ділових кіл ОАЕ, відвідає виставку «Дубай Авіа Шоу».

Під час переговорів сторони обговорять увесь спектр тем двостороннього співробітництва. Йдеться про питання співпраці між двома державами у торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, культурно-гуманітарній сферах. Особлива увага буде приділена перспективним напрямкам практичної взаємодії, що має наповнити двосторонні відносини прагматизмом, посилити увагу представників ділових кіл України та ОАЕ до бізнесового потенціалу двох країн, залучити їх до реалізації спільних економічних та інвестиційних проектів.

Очікується, що цей візит відновить двосторонній діалог на найвищому рівні та надасть новий імпульс співробітництву у сферах, які становлять стратегічний інтерес для обох держав, йдеться у повідомленні.