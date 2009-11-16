У БЮТ називають злочином вето Президента

Рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА заветувати зміни до державного бюджету на цей рік, якими передбачалося термінове виділення коштів на боротьбу із епідемією грипу, є, «без перебільшення, злочином проти власного народу».

Таку думку висловив народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я В’ячеслав ПЄРЄДЄРІЙ, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

«У той час, коли більшість регіонів нашої країни охоплені пандемічним грипом, коли весь світ визнав вакцинацію єдино правильним рішенням у боротьбі з поширенням цього грипу, наш Президент вкотре поставив свої вузькі політичні інтереси вище, ніж здоров’я цілої нації. Він знехтував думкою більшості народних депутатів, які проголосували за цей закон, соромливо прикрившись турботою про міцність української валюти», - сказав народний депутат.

В.ПЄРЄДЄРІЙ наголосив, що Президент уже до цього зробив усе, що міг, щоб гривня впала майже удвічі, і тому ці пояснення щодо 1 млрд. грн. нікого не переконують.

Народний депутат зауважив, що у законі йдеться не про емісію, а про використання коштів, які Національний банк заробив на державних же грошах.

“І Віктору ЮЩЕНКУ як банкіру добре відомо, що ці прибутки значно перевищують 1 млрд. грн., який народні депутати планують використати на благородну мету – оздоровлення українців», - підкреслив депутат.

Він висловив переконання, що парламент подолає вето Президента на зміни до бюджету.

“Шкода, що у розпал епідемії глава держави свідомо затягує процес виділення коштів. Він не може не знати: кожна зайва хвилина – це життя», - наголосив В.ПЄРЄДЄРІЙ.