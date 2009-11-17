Італія запропонує ЄС створити єдину європейську армію

Італія запропонує Європейському Союзу створити єдину європейську армію.

Про це в інтерв’ю The Times заявив міністр закордонних справ країни Франко ФРАТТІНІ, повідомляє газета “День” (№ 208 за 17 листопада).

За словами Ф.ФРАТТІНІ, на саміті Євросоюзу, який відбудеться 19 листопада, Італія виступить за створення єдиної європейської армії.

На думку міністра, в світлі прийняття Лісабонського договору об’єднання збройних сил всіх країн Євросоюзу було б логічне. Посилення європейської інтеграції, початок якої було встановлено скасуванням митних бар’єрів і створенням єдиної валютної зони, також, за словами Ф.ФРАТТІНІ, відкриває можливість для формування загальної оборонної політики.

Ф.ФРАТТІНІ зазначив, що ризик «залишитися не при справах» у Євросоюзу зараз великий як ніколи. Якщо США та Китай створять «велику двійку» - стратегічний союз, який замінить атлантичний альянс тихоокеанським, то ЄС знадобиться об’єднати всі свої ресурси, щоб із ним продовжували рахуватися.

На думку міністра, досвід кампанії НАТО в Афганістані на практиці продемонстрував, що якби в ЄС була єдина армія, то справлятися з багатьма завданнями було б набагато легше. У такому випадкові кожній країні не довелося б відправляти до Афганістану свою власну бойову техніку та зброю – замість цього обов’язки з постачання афганського контингенту були б розділені між всіма членами ЄС.

За задумом Італії, внаслідок інтеграції збройних сил у ЄС повинен, як мінімум, бути сформований загальний військово-морський флот і військово-повітряні сили.