Лавринович пропонує звільнити всіх «пенсіонерів» з держслужби

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запропонував депутатам наступного пленарного тижня розглянути питання про перебування на посадах всіх чиновників, які досягли граничного віку перебування на державній службі.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту було порушено питання про відставку Сергія ДЕМЧЕНКА з посади голови Вищого господарського суду у зв’язку з досягненням ним граничного віку перебування на державній службі.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що на сьогодні з порушенням відповідного положення Конституції працюють, зокрема С.ДЕМЧЕНКО, член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО і голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

Він додав, що «питання щодо віку посадових осіб, незалежно в якій гілці влади вони працюють, стало у нас подразником і можливістю демонстрації нехтування конституційними нормами, це питання має бути розглянути на наступному пленарному тижні».

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що необхідно поставити питання щодо перебування на держслужбі «всіх посадових осіб, які, відповідно до Конституції України, перетнули вікову межу, яка дозволяє перебувати чи то на державній службі, чи то на посаді судді, чи на інших посадах».