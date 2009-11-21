Патріарх Кирил знову збирається до України

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ має намір здійснити свій другий візит в Україну у середині майбутнього року.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це предстоятель Російської православної церкви заявив в інтерв`ю програмі «Національний інтерес», показаній на телеканалі «Росія».

«Я глибоко переконаний в тому, що патріарх повинен відвідувати всі частини своєї церкви», - сказав московський первосвятитель.

Патріарх КИРИЛ торкнувся поняття «Свята Русь», відзначивши, що ядром цієї цивілізації є Росія, Україна, Білорусь, Молдова. «Свята Русь - це щонайпотужніша цивілізаційна сила в сучасному світі, і в першу чергу це, звичайно, духовна сила», - підкреслив предстоятель РПЦ.

Вперше патріарх КИРИЛ як предстоятель, відвідав Україну в серпні 2009 року. Поїздка ієрарха тривала десять днів. За цей час патріарх здійснював богослужіння і зустрічався з віруючими Києва, Донецька, Криму, Рівного, Луцька, Володимир-Волинського і Почаєва.