Ющенко обіцяє піти з політики: "Я її ненавиджу"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє піти з політики після завершення терміну його перебування на посаді Президента.

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Я її ненавиджу", – сказав В.ЮЩЕНКО, маючи на увазі політику.

Разом з тим він висловив упевненість, що це станеться лише через п’ять років, після завершення його другої каденції на посаді Глави держави.