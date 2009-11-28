Ющенко обіцяє піти з політики: "Я її ненавиджу"

00:02, 28 листопада 2009
Політика
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За його розрахунками, це буде за 5 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє піти з політики після завершення терміну його перебування на посаді Президента.

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

"Я її ненавиджу", – сказав В.ЮЩЕНКО, маючи на увазі політику.

Разом з тим він висловив упевненість, що це станеться лише через п’ять років, після завершення його другої каденції на посаді Глави держави.

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